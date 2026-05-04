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Castegnato in festa per San Vitale: ecco tutto il programma

A partire dal 7 maggio la comunità di Castegnato si prepara a celebrare il suo Santo Patrono San Vitale, con un palinsesto che unisce fede, cultura e intrattenimento
Il programma si apre giovedì 7 maggio
Il programma si apre giovedì 7 maggio

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