Castegnato in festa per San Vitale: ecco tutto il programma
A partire dal 7 maggio la comunità di Castegnato si prepara a celebrare il suo Santo Patrono San Vitale, con un palinsesto che unisce fede, cultura e intrattenimento
Il programma si apre giovedì 7 maggio
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