A Carpenedolo il gruppo folk «Girovagando» festeggia i 30 anni di attività

Musica e movimento. Ecco l’essenza del gruppo folk «Girovagando». Deciso a celebrare i 30 anni di attività insieme alla comunità, il sodalizio organizza per l’importante traguardo una grande festa: inserito nel palinsesto dell’Estate carpenedolese, l’appuntamento ad ingresso libero e gratuito è per sabato nella cornice di piazza Europa.
Il programma
Dalle 20.30 l’agorà assumerà le sembianze di un piccolo planisfero con i suoni di provenienza italiana ed internazionale che si mischiano alle emozioni e danno vita a uno spettacolo coinvolgente di danze popolari. E per la speciale occasione, oltre ad una mostra fotografica allestita in loco che ripercorre alcuni momenti speciali del collettivo, il quintetto Ancistrus fa da perfetto sottofondo. Sarà difficile per chi siede tra il pubblico non rimanere coinvolto da un suggestivo girotondo che, spaziando tra le latitudini, tocca con eleganza e rispetto diversi popoli.
«Il momento finale che rende protagonista gli spettatori è per noi immancabile – dice la presidente Rosanna Fornari –. Ballare in allegria dà sensazioni incredibili: valorizziamo il senso di condivisione e il pluralismo». In fin dei conti è proprio ciò che ha spinto nel 1996 il collettivo a costituirsi: superare i confini, promuovere la fratellanza e diffondere le culture attraverso la danza. Da allora prende così forma un connubio che, focalizzato di recente per lo più sul periodo che va dal Basso medioevo alla seconda metà del Novecento, attrae sempre grande curiosità e che, forse all’insaputa di molti, richiede alle spalle una minuziosa preparazione.
Lavoro accurato
Non parliamo, insomma, di una semplice passione da incarnare solo per mero intrattenimento. Si va anzi più a fondo: «Le nostre performance – spiegano i componenti – sono frutto di un accurato lavoro di ricerca storiografica e coreografica sull’origine delle varie danze tradizionali e le relative evoluzioni, filologicamente inquadrate nel corso del tempo e affinato in ore di prove ogni venerdì sera nella palestra Atene 94».
E quanto appena descritto viene poi declinato – spesso con abiti e letture abbinate ad hoc – in un vasto repertorio in festival, sagre, nonché oratori, teatri, case private e, con stage esperienziali per i più piccoli, pure nelle scuole. Luoghi che, grazie a «Girovagando», diventano gradevoli angoli di mondo in cui cimentarsi.