Carcere di Verziano, l’annuncio di Borghesi: «Lavori al via ad agosto»

I lavori di riqualificazione del carcere di Verziano partiranno ad agosto. Lo ha annunciato il senatore bresciano della Lega, Stefano Borghesi, secondo cui gli interventi previsti dal governo per 53 milioni di euro, di cui 37 finanziati dal Mit partiranno il mese prossimo.
«Risorse preziose e attese da tempo per gli istituti penitenziari del territorio, che dai primi di agosto prenderanno il via e che dovranno essere terminati entro il 2027 – spiega Borghesi –. È l’ennesima promessa mantenuta dall’Esecutivo, con la spinta decisiva del ministro Salvini e del sottosegretario Ostellari, che hanno dato il via libera alla realizzazione di una struttura da 328 posti. Ancora una volta la Lega risponde alle esigenze del territorio, con pragmatismo e concretezza».