Capriolo investito da un’auto a Barghe, soccorso dai carabinieri

Nella notte i carabinieri della stazione di Vobarno sono intervenuti lungo la SpS37 a Barghe a seguito di una segnalazione di alcuni passanti che avevano notato la presenza di un animale ferito ai bordi della strada.

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Giunti sul posto, i militari hanno constatato la presenza di un giovane capriolo maschio, verosimilmente investito da un'auto in transito. L'automobilista responsabile dell'incidente, tuttavia, non si è fermato a prestare soccorso all'animale. I carabinieri hanno immediatamente attivato il servizio veterinario locale, in attesa dell'arrivo della Polizia provinciale e di un veterinario reperibile. Quest'ultimo ha preso in carico l'animale, provvedendo al suo trasporto in una clinica veterinaria per le cure necessarie.