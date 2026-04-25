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Cellatica, trovano in un sacchetto sei gattini appena nati e li salvano

Federico Bernardelli Curuz
È accaduto in zona via Marconi, dovealcuni ragazzi sono stati allertati dai miagolii. Le prossime ore saranno decisive per gli animali
I sei gattini nel sacchetto - © www.giornaledibrescia.it
I sei gattini nel sacchetto - © www.giornaledibrescia.it
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Un miagolio insistente, sempre più debole, proveniente dal parcheggio. Non un suono qualunque, ma un segnale di allarme che qualcuno ha deciso di ascoltare. È accaduto nel primo pomeriggio del 24 aprile in zona via Marconi a Cellatica.

Alcuni ragazzi che frequentano la palestra del centro del paese sono stati attirati da quei versi. Incuriositi, si sono avvicinati per capire cosa stesse succedendo. Di fronte a loro una borsina, nella quale erano stati abbandonati sei gattini appena nati, in condizioni critiche. Senza esitazione, i giovani hanno contattato le forze dell’ordine per sporgere denuncia e si sono subito attivati per trovare una soluzione. In pochi minuti si è creata una rete di contatti per individuare una struttura disponibile ad accogliere i piccoli. I gattini sono stati affidati alle cure del gattile e stanno ricevendo assistenza. Le prossime ore saranno decisive per la loro sopravvivenza.

A parlare di quanto accaduto è anche Antonella Uberti, volontaria impegnata nella tutela degli animali e attiva sul territorio comunale: «Sul territorio operano numerosi volontari che si occupano con dedizione delle colonie feline – evidenzia Uberti, che è dipendente comunale -. Sono ben conosciuti e offrono supporto nella gestione delle cucciolate, aiutano anche a trovare una famiglia ai piccoli una volta svezzati». Una rete attiva, soprattutto in questo periodo dell’anno, quando le nascite aumentano e con esse anche le situazioni di difficoltà. «Numerose associazioni locali sono in prima linea per garantire cure e protezione agli animali recuperati», aggiunge.

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