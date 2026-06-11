Capriano: Sala conferma la vice, vara nuova Giunta e delega i consiglieri

A Capriano del Colle, Stefano Sala ha presentato la sua Giunta bis: confermata solo Laila Ballini come vice sindaco, entrano tre nuovi assessori. Il Consiglio comunale d’insediamento, martedì, ha ufficialmente dato avvio al nuovo mandato amministrativo, dopo che il sindaco Stefano Sala, è stato riconfermato a larga maggioranza alle urne alla guida del Comune.
Nel corso della seduta, il primo cittadino ha presentato la composizione della nuova Giunta, caratterizzata da un mix di continuità e rinnovamento. Al suo fianco, nel ruolo di vicesindaco, ci sarà ancora Laila Ballini, unica conferma dell’esecutivo uscente. A lei, Sala ha affidato le deleghe a Bilancio e Programmazione, Tributi e Gestione delle risorse economiche. Volti completamente nuovi, invece, per gli altri Assessorati. Tra le novità figura Rosaria Lara Settura, ex presidente della Pro loco, dimessasi prima di ricevere l’incarico di assessore, che entrerà nella squadra con competenze in materia di Pubblica istruzione, Cultura e Turismo, oltre ai rapporti con le attività produttive enogastronomiche e il commercio. Farà parte dell’esecutivo anche Monica Zanca, alla quale sono state assegnate le deleghe ai Servizi sociali, alle Politiche per la famiglia e alle Pari opportunità. Completa la squadra degli assessori Enrico Prelaz, che seguirà Sport, Tempo libero, associazionismo e Politiche giovanili.
Coinvolgere il Consiglio
Una delle principali novità del nuovo mandato sarà però l’introduzione della figura dei consiglieri delegati. Una scelta voluta da Sala per «coinvolgere maggiormente i componenti del gruppo consiliare nell’attività amministrativa», precisa il primo cittadino. Sono quattro i consiglieri che riceveranno specifiche deleghe: Giuseppe Brognoli affiancherà l’amministrazione sui temi del bilancio, Christian Sabattoli seguirà Urbanistica e pianificazione del territorio, Andrea Pedrana sarà delegato a spettacoli e manifestazioni, mentre Alberto Zambelli curerà i rapporti con enti e associazioni. «Capriano e Fenili meritano istituzioni solide, credibili, autorevoli. Io ci metto il giuramento, la responsabilità e l'impegno, il resto lo costruiremo insieme nel rispetto delle regole e del nostro territorio – precisa Sala in conclusione prima della stoccata ai suoi detrattori –. A chi in questi anni ha provato a dividere la comunità e a piegare le istituzioni ai propri interessi personali dico: avete fallito!».