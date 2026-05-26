Amministrative 2026, a Capriano Sala fa il pieno di voti ed è confermato

A Capriano del Colle Stefano Sala si conferma sindaco con una vittoria netta e senza appello . Le urne hanno premiato con decisione l’operato dell’Amministrazione uscente, scegliendo la continuità e rafforzando il progetto politico della lista «Vivere Capriano e Fenili».

I numeri raccontano infatti un successo schiacciante: la compagine guidata da Sala ha ottenuto ben 1.322 voti, più del doppio rispetto ai 622 raccolti dalla lista sfidante «Insieme per Migliorare». Un divario netto, che certifica senza possibilità di interpretazioni la fiducia accordata dai cittadini al sindaco uscente e al lavoro portato avanti negli ultimi cinque anni dall’Amministrazione comunale.

La scelta

Insomma il responso delle urne ha sancito una netta affermazione della «corazzata» guidata da Sala, che aveva scelto di presentarsi senza simboli di partito. Il primo cittadino infatti ha scelto di candidarsi nuovamente mantenendo lo stesso nome della lista che lo ha portato alla vittoria nella precedente tornata, introducendo però un cambiamento significativo nel simbolo: via i loghi dei partiti, sostituiti da due grappoli d’uva, chiaro richiamo alla tradizione vitivinicola del territorio.

«Un risultato – precisa il primo cittadino con orgoglio – che rappresenta molto più di una semplice conferma: Capriano del Colle ha scelto la continuità, premiando con forza il percorso che abbiamo intrapreso negli ultimi anni». Il sindaco ha quindi rivolto un ringraziamento alla comunità: «Ringrazio i cittadini per la fiducia che mi hanno accordato. Continuerò a lavorare per tutti i caprianesi».

Il nodo affluenza

Sala ha poi voluto sottolineare anche il dato relativo all’affluenza, passata dal 70% del 2020 al 53,25% attuale, lanciando un appello sull’importanza della partecipazione democratica: «Cari concittadini, ringraziarvi per la fiducia è un estremo piacere, ma ho un dovere: l’affluenza alle urne è notevolmente diminuita e questa, di certo, non è una vittoria per la democrazia, il mio invito è quello di andare a votare, perché il popolo è sovrano, siete voi a decidere chi prenderà le redini del vostro Comune o di una Regione o dell’Italia intera».

Dopo la sconfitta

La compagine di «Insieme per Migliorare» esce invece sconfitta dalla tornata elettorale, senza riuscire a conquistare la guida del Comune, ma rivendica con convinzione il lavoro svolto nel corso della campagna e l’impegno profuso in questi mesi. «Faccio i complimenti al sindaco Stefano Sala per la riconferma – precisa il candidato Giuseppe Stringa Basile – e ringrazio sinceramente tutti coloro che hanno scelto di sostenerci e di accordarci la loro fiducia. Continueremo a lavorare con serietà e responsabilità nell’interesse del paese, garantendo un’opposizione ferma e attenta, ma sempre costruttiva e orientata al dialogo».