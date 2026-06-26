Caporalato a Genova, «azienda bresciana centro della manodopera illecita»

I lavoratori indiani e pakistani sarebbero stati agganciati, sistemati in alloggi sovraffollati, trasferiti e poi impiegati nei lavori della nuova diga foranea di Vado Ligure. Guadagnando tra i 5 e i 7 euro all’ora