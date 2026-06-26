Caporalato nei cantieri della diga di Genova, coinvolta società bresciana

Lo sfruttamento è stato rilevato nel cantiere dei cassoni della Nuova Diga Foranea del porto ligure: otto arresti, controllo giudiziario per due società di Genova e di Brescia e 227mila euro sequestrati all’azienda bresciana

26 giugno 2026 2 ' di lettura

I cantieri della nuova diga di Genova - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti caporalatoNuova Diga Foranea del porto di Genova Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...