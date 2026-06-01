Capo di Ponte, incidente tra quattro auto in galleria

Violento frontale tra due auto a Capo di Ponte, in galleria sulla Ss42: quattro le persone ferite, ma nessuna di loro sarebbe in pericolo di vita. L’incidente, nel quale sono rimaste coinvolte anche altre due auto, è avvenuto oggi, lunedì 1 giugno, poco dopo le 10.30.
Per un attimo si è temuto il peggio, la mente dei soccorritori è tornata indietro di 24 ore, quando sempre sulla Statale della Valcamonica, e sempre in galleria, ma a Breno in uno schianto simile sono morte due persone, madre e figlio di 78 e 50 anni.
I soccorsi
Sul luogo dell’incidente questa mattina sono state inviate due squadre dei Vigili del fuoco dai distaccamenti di Darfo e Breno, in supporto al soccorso del 118 intervenuto con diverse ambulanze e un elisoccorso, che ha trasportato uno dei quattro feriti all’ospedale Papa Giovanni XXIII a Bergamo.
Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri con diverse pattuglie e la Polizia locale. La dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.