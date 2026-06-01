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Capo di Ponte, incidente tra quattro auto in galleria

È successo questa mattina sulla Ss42, quattro le persone ferite, ma nessuna di loro sarebbe in pericolo di vita
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Spaventoso frontale tra due veicoli in galleria
Spaventoso frontale tra due veicoli in galleria

Violento frontale tra due auto a Capo di Ponte, in galleria sulla Ss42: quattro le persone ferite, ma nessuna di loro sarebbe in pericolo di vita. L’incidente, nel quale sono rimaste coinvolte anche altre due auto, è avvenuto oggi, lunedì 1 giugno, poco dopo le 10.30.

Per un attimo si è temuto il peggio, la mente dei soccorritori è tornata indietro di 24 ore, quando sempre sulla Statale della Valcamonica, e sempre in galleria, ma a Breno in uno schianto simile sono morte due persone, madre e figlio di 78 e 50 anni. 

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente questa mattina sono state inviate due squadre dei Vigili del fuoco dai distaccamenti di Darfo e Breno, in supporto al soccorso del 118 intervenuto con diverse ambulanze e un elisoccorso, che ha trasportato uno dei quattro feriti all’ospedale Papa Giovanni XXIII a Bergamo.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri con diverse pattuglie e la Polizia locale. La dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

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