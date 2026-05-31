Gravissimo incidente in galleria a Breno: morte due persone

Grave incidente nel territorio di Breno poco dopo le 15.30, all’interno di una galleria della Ss 42. Nello scontro frontale hanno perso la vita due persone : un cinquantenne e una settantottenne.

Strada chiusa

Altre tre persone risulterebbero coinvolte, ma non si hanno notizie sulle loro condizioni. Sul posto sono state inviate tre ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso di Sondrio.