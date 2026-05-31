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Gravissimo incidente in galleria a Breno: morte due persone

Lo scontro frontale è avvenuto poco dopo le 15.30: il tratto coinvolto è chiuso al traffico, sul posto anche l’elisoccorso
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

La galleria all'interno della quale è avvenuto l'incidente - © www.giornaledibrescia.it
La galleria all'interno della quale è avvenuto l'incidente - © www.giornaledibrescia.it

Grave incidente nel territorio di Breno poco dopo le 15.30, all’interno di una galleria della Ss 42. Nello scontro frontale hanno perso la vita due persone: un cinquantenne e una settantottenne.

Strada chiusa

Altre tre persone risulterebbero coinvolte, ma non si hanno notizie sulle loro condizioni. Sul posto sono state inviate tre ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso di Sondrio.

La Ss42 al momento è chiusa al traffico nel tratto coinvolto dallo scontro dei veicoli. Sul posto la Polizia Stradale e una squadra dei Vigili del fuoco.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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incidente stradalestrada chiusaSs 42Breno
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