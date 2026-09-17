Capitale Italiana della Cultura, il Garda si candida e svela il logo

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

La presentazione è andata in scena a Bardolino, ente capofila, ma la squadra è composta da oltre 160 soggetti. L’obiettivo? Un modello di sviluppo sulla partecipazione e sulla valorizzazione

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali