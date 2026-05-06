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Canton Mombello, «è il carcere più sovraffollato della Lombardia»

L’allarme dell’Unione sindacati di Polizia penitenziaria che parla di una struttura «al collasso: 400 detenuti a fronte di una capienza di 182 posti»
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Il carcere Nerio Fischione Canton Mombello ancora al centro delle polemiche
Il carcere Nerio Fischione Canton Mombello ancora al centro delle polemiche

«Il carcere di Brescia è al collasso». Una notizia che di fatto non è più una novità, anche se per la delicatezza del tema torna ogni volta al centro della polemica. A ritornare sul tema è stata l’Unione sindacati di Polizia penitenziaria. 

«Una situazione dovuta ai quasi 400 detenuti presenti a fronte di una capienza regolamentare di 182 posti. Canton Mombello è il carcere più sovraffollato della regione Lombardia con un tasso che si attesta al 215%, ed il secondo in tutta la nazione dopo Lucca San Giorgio che ha un sovraffollamento che supera il 240% su una media nazionale che si attesta al 135%. Una situazione, ormai, al limite della sostenibilità, - afferma il segretario regionale aggiunto dell’Uspp Calogero Lo Presti -. Una situazione del genere pregiudica fortemente la dignità di chi si trova ad espiare la pena inficiando anche i percorsi trattamentali e di rieducazione, ma si tramuta, contestualmente, in una insostenibilità lavorativa da parte dei poliziotti penitenziari che si ritrovano a gestire più del doppio dei detenuti previsti in quella struttura».

Servono nuove strutture

Sul problema è intervenuto anche il presidente del sindacato di Polizia Giuseppe Moretti: «Il problema del sovraffollamento va affrontato con la realizzazione di nuove strutture penitenziarie che integrino e sostituiscono quelli esistenti con particolare riferimento a quei siti che ormai contano secoli di vita, come la struttura bresciana, sperando che il Piano carceri predisposto dal Governo attraverso l’individuazione del commissario straordinario, porti quanto prima a dei risultati tangibili».

Auspica, quindi, l’inizio dei lavori di ammodernamento e ristrutturazione, quanto prima, anche nel carcere di Canton Mombello nonché la costruzione del nuovo penitenziario di Verziano.

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