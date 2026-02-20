Giornale di Brescia
Disordini a Canton Mombello: detenuti danno fuoco ad alcuni oggetti

A denunciarlo è l’Uspp: gettati pesi della palestra contro gli agenti e distrutte suppellettili. Durante la successiva perquisizione è stata trovata della droga
Il carcere di Canton Mombello - © www.giornaledibrescia.it
Il carcere di Canton Mombello
Disordini all’interno del carcere di Canton Mombello: alcuni detenuti hanno gettato dei pesi della palestra contro gli agenti, distruggendo suppellettili e dando fuoco ad alcuni oggetti nelle celle.

A denunciarlo è l’Unione sindacati di Polizia penitenziaria. Durante le successive perquisizioni, il personale ha ritrovato e sequestrato tre panetti da circa 250 grammi di droga, insieme ad alcune piccole dosi addosso ai detenuti. Uno di loro è già stato trasferito in un’altra struttura detentiva.

Il sindacato

Esprimendo «soddisfazione per l’ottimo lavoro svolto dalla Polizia penitenziaria», il segretario regionale dell’Uspp Calogero Lo Presti evidenzia la «grave situazione all’interno del carcere di Canton Mombello, derivata dal sovraffollamento che si attesta sulle 400 unità rispetto alle 182 previste come capienza regolamentare».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

