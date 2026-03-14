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Camillo Petruzzi è il presidente di Croce Bianca

Elisa Rossi
Subentra a Umberta Salvadego. Digitalizzazione e nuovi volontari sono le sfide del mandato
Camillo Petruzzi - © www.giornaledibrescia.it
Camillo Petruzzi - © www.giornaledibrescia.it
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La sua emozione si capisce appena inizia a parlare, così come l’orgoglio e «l’attaccamento alla maglia», pardon, alla divisa. La Croce Bianca di Brescia ha un nuovo presidente, Camillo Petruzzi, che succede a Umberta Salvadego: «Un momento importante, pesante, bello e felicissimo - confessa il neopresidente -. Il coronamento di un sogno che mi riempie il cuore di gioia».

Obiettivi di mandato

Sessantun anni il prossimo primo maggio, cresciuto in città, dirigente d’azienda, Petruzzi è legato a doppio filo al sodalizio nato nel 1890, per senso di responsabilità e amore familiare: il padre Cesare è stato a lungo vicepresidente e comandante e lo fece entrare in via Fratelli Bandiera appena compiuti i 18 anni. Da allora è stato revisore, consigliere e segretario negli ultimi sei anni. Ma non è tutto: della Croce Bianca sono militi anche la moglie, che fa parte del gruppo «Cucine economiche», e il figlio, soccorritore.

«Gli obiettivi del mio mandato – dice il presidente – sono modernizzare, digitalizzare (abbiamo già introdotto la votazione online e installato un nuovo gestionale), mantenere i rapporti con le istituzioni ed essere sempre al servizio della brescianità». La sfida più grande e ardua, però, «è riuscire a mantenere gli attuali volontari e cercarne di nuovi. Sono loro la nostra linfa vitale». E aggiunge: «Abbiamo 840 volontari circa e una trentina di dipendenti e grazie a tutti posso ora guidare una realtà così importante; insieme dovremo andare avanti e continuare a crescere».

Nella stessa seduta del Consiglio direttivo è stato anche nominato il nuovo direttore sanitario dell’associazione: è il dottor Alessandro Signorini, specialista in Anestesiologia e Rianimazione e in Igiene e Medicina preventiva, con una ampia esperienza anche a livello dirigenziale nella sanità pubblica e privata.

I servizi

Sono diversi - ricordiamo - i servizi gestiti dalla Croce Bianca tra Brescia (dalle sedi di via Fratelli Bandiera e di via della Maggia, a San Polo), Chiari e Pontevico: in primis quelli di emergenza, in convenzione con il 112, il telesoccorso, il motosoccorso e il bicisoccorso. Garantisce, poi, il trasporto sanitario ai cittadini, agli ospedali e alle Case di riposo, svolge servizi sociali in ambulatori e sul territorio ed effettua il servizio di consegna farmaci a domicilio, aiuta le famiglie bisognose attraverso il Banco Alimentare, divulga sicurezza e volontariato formando centinaia di persone ogni anno e gratuitamente e presta servizio durante concerti, mostre, gare sportive e sagre.

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