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Caldo, mercoledì Brescia sarà bollino arancione

Lunedì e martedì invece la città è da bollino giallo per il rischio legato all’afa per i più fragili
Un uomo cerca refrigerio a una fontana - © www.giornaledibrescia.it
Un uomo cerca refrigerio a una fontana - © www.giornaledibrescia.it

Dopo la pausa legata al passaggio della perturbazione della scorsa settimana, tornano le città con il bollino arancione – Brescia compresa – il livello che indica un rischio legato a caldo e afa per i più fragili. In base al bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, domani 7 luglio solo Firenze sarà contrassegnata con il livello 2 di rischio (in una scala da 0 a 3). Ma il numero salirà repentinamente a nove mercoledì 8: Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona. Per la giornata odierna, invece, non si registrano bollini arancioni.

In concomitanza con l'arrivo di una nuova ondata di calore, aumentano, nei primi giorni di questa settimana, anche i bollini gialli, che corrispondono a un livello di pre-allerta: oggi se ne contano 10 (Brescia, Firenze, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Roma, Torino e Verona) e domani saranno 12 (Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Roma, Torino e Verona). Mercoledì scenderanno a 9 (Ancona, Bari, Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Roma e Trieste) perché in molti casi saranno sostituiti dagli arancioni.

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