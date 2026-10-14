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Cade dalla scala e sbatte la testa: grave un 55enne di Calcinato

L’infortunio è avvenuto nel pomeriggio a Treviglio: l’uomo stava lavorando sull’impiantistica di un’abitazione privata
L'ingresso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo - © www.giornaledibrescia.it
L'ingresso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo - © www.giornaledibrescia.it

È caduto da una scala mentre stava effettuando dei lavori all’interno di una casa: è grave un elettricista 55enne titolare di un’azienda a Calcinato. L’infortunio è avvenuto attorno alle 15.30 nel centro storico di Treviglio, in via Bicetti de Buttinoni, a poche ore dal drammatico incidente che in mattinata a Gottolengo è costato la vita a Flavio Bertacchini, muratore 52enne residente a Caino.

L’episodio

Secondo le prime informazioni, l’uomo stava lavorando sull’impiantistica di un’abitazione privata quando, per motivi ancora da accertare, ha perso l’equilibrio mentre si trovava su una scala. Malgrado l’altezza piuttosto contenuta, circa un metro, ha sbattuto violentemente la testa al suolo, perdendo subito conoscenza.

A dare l’allarme è stato il figlio, operaio nella ditta di famiglia. Il 55enne è stato soccorso e portato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti anche i carabinieri di Caravaggio e i tecnici di Ats Bergamo.

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