Virgilia AI, l’app che ti porta in giro per i luoghi della provincia

Ti accompagna nei luoghi più suggestivi della città. Le puoi chiedere dove andare, il piatto più buono da gustare o le attrazioni migliori da vivere. Si chiama «Virgilia AI – Aitalian Beauty» ed è la piattaforma digitale che si propone come un ufficio turistico virtuale per Comuni, enti e privati. Il progetto, firmato dal Gruppo L&T, una tra le eccellenze nel settore informatico bresciano, e realizzato in collaborazione con Microsoft, è stato presentato ieri a Palazzo Broletto.
Di cosa si tratta
Parliamo di un’applicazione multilingue, attiva 24 ore su 24, che è veloce, intuitiva e soprattutto utile. «Può essere utilizzata da turisti stranieri, bambini e anziani – commenta il presidente del Gruppo L&T, Luigi Recupero –. Il suo obiettivo è abbattere le distanze e le difficoltà di comunicazione tra enti e cittadini».
Ogni Comune può adottare Virgilia AI per valorizzare il proprio territorio. Attraverso il portale disponibile nell’app si possono inserire le informazioni che riguardano la propria realtà locale. Il software le organizza e le rende immediatamente consultabili dai visitatori. Se l’Amministrazione è già dotata di un ufficio turistico fisico, la piattaforma risulta essere in questo modo uno strumento di supporto. Per quelle, invece, che ne sono prive, può essere una soluzione concreta per l’accoglienza e l’informazione turistica.
Ma non è tutto qui. Perché Virgilia AI può essere utilizzata anche dagli enti privati che vogliono promuovere i propri servizi. Una volta inseriti i dati relativi alla struttura, l’intelligenza artificiale sarà infatti in grado di descriverla e consigliarla ai turisti, mantenendo lo stesso linguaggio fornito dai gestori.
Da Brescia
Un ufficio quindi virtuale che raccoglie e organizza dati di un territorio e restituisce risposte personalizzate e immediate. E soprattutto un progetto che parte da Brescia perché a Brescia ci nasce. «Il Gruppo L&T ha sede a Roma, Catania e Tirana, ma è nato qui 30 anni fa – chiarisce il presidente –. Per questo abbiamo scelto di avviare la sperimentazione proprio nel luogo in cui siamo nati». La Provincia di Brescia in quanto ente è infatti la prima a utilizzare Virgilia AI, «in passato abbiamo lavorato con singoli enti locali e con il Ministero del Turismo – conclude Recupero –. Oggi vogliamo estendere l’esperienza all’intero territorio».
Nei prossimi mesi è prevista un’attività di informazione che si rivolge ai 205 Comuni bresciani, agli enti sovracomunali e ai soggetti che operano nei settori turistici, culturali ed enogastronomici.