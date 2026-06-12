Brescia, viola il divieto di avvicinamento alla vittima: arrestato

L’uomo, 44enne, aveva il braccialetto elettronico: ha tentato di telefonare e di avvicinarsi nonostante la misura

Roberto Manieri Giornalista 12 giugno 2026 1 ' di lettura

Un braccialetto elettronico - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti braccialetto elettronicodivieto di avvicinamento Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...