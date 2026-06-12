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Brescia, viola il divieto di avvicinamento alla vittima: arrestato

L’uomo, 44enne, aveva il braccialetto elettronico: ha tentato di telefonare e di avvicinarsi nonostante la misura
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Un braccialetto elettronico - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Un braccialetto elettronico - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

La Squadra Volanti della Questura di Brescia ha arrestato un 44enne bresciano, già condannato per aggressione e ammonito dal questore. L’uomo aveva il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento alla vittima disposto dal Tribunale di Brescia. Nonostante la misura, ha cercato di avvicinarla e contattarla telefonicamente.

La vittima si è recata all’Ufficio Denunce della Questura e ha presentato tutta la documentazione a conferma. Il pubblico ministero, informato dagli agenti, ha disposto l’arresto per violazione delle prescrizioni. Il 44enne è stato rintracciato a casa, portato in Questura e messo a disposizione della Procura della Repubblica.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
braccialetto elettronicodivieto di avvicinamento
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