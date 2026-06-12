Brescia, viola il divieto di avvicinamento alla vittima: arrestato

La Squadra Volanti della Questura di Brescia ha arrestato un 44enne bresciano, già condannato per aggressione e ammonito dal questore. L’uomo aveva il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento alla vittima disposto dal Tribunale di Brescia. Nonostante la misura, ha cercato di avvicinarla e contattarla telefonicamente.
La vittima si è recata all’Ufficio Denunce della Questura e ha presentato tutta la documentazione a conferma. Il pubblico ministero, informato dagli agenti, ha disposto l’arresto per violazione delle prescrizioni. Il 44enne è stato rintracciato a casa, portato in Questura e messo a disposizione della Procura della Repubblica.