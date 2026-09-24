Brescia, ruba dalle auto tra via Gioberti e via Marconi: arrestato un 39enne

Un uomo di 39 anni, pregiudicato, è stato arrestato dalla squadra volante della questura di Brescia con l’accusa di furto aggravato. L’intervento degli agenti di polizia è scattato dopo una segnalazione arrivata per segnalare un furto in corso nei pressi di via Vincenzo Gioberti. Secondo quanto riferito alla centrale operativa, un uomo aveva appena sottratto alcuni oggetti da un’auto parcheggiata e si stava allontanando in bicicletta in direzione di via Marconi. Le pattuglie hanno avviato le ricerche e, sulla base delle indicazioni fornite dal testimone, hanno individuato un uomo che armeggiava nell’abitacolo di un’automobile. Fermato, è stato sottoposto a perquisizione: con sé una forbice da elettricista, che è stata sequestrata.
L’uomo è stato quindi accompagnato negli uffici della Questura e, al termine degli accertamenti, arrestato per furto aggravato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il questore di Brescia Paolo Sartori ha disposto la revoca del permesso di soggiorno e un ordine di allontanamento dal territorio nazionale. Una volta terminata la detenzione, è previsto l’accompagnamento nel Paese di provenienza.