Brescia ricorda le vittime del Covid

Per mantenere vivo il ricordo delle persone scomparse a causa della pandemia, ma anche di coloro che si sono impegnati per affrontare fattivamente il dramma di quei giorni, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19 l’Amministrazione comunale ha organizzato, il prossimo 18 marzo, un momento di commemorazione aperto a tutta la cittadinanza.

La cerimonia commemorativa si terrà al Cimitero Vantiniano, nei pressi del monumento alle vittime innalzato nel 2023.

Con la sindaca Laura Castelletti porteranno una riflessione e una testimonianza il Vicario generale della Diocesi Mons. Angelo Gelmini, il direttore generale di Ats Claudio Vito Sileo e la consigliera comunale con delega alle politiche per la Sanità Raisa Labaran. La cerimonia si concluderà con la deposizione di una corona e un minuto di raccoglimento.

A causa dei lavori in corso in via Milano, l’ingresso principale del cimitero Vantiniano e il parcheggio antistante non sono accessibili, quindi l’ingresso agibile è quello su via Industriale (di fronte al civico 16) con relativo parcheggio.