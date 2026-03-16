Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Brescia ricorda le vittime del Covid

Mercoledì la commemorazione al Cimitero Vantiniano. L’invito rivolto a tutta la cittadinanza
L'opera di Bergomi al Vantiniano per le vittime del Covid - Foto Marco Ortogni Neg © www.giornaledibrescia.it
L'opera di Bergomi al Vantiniano per le vittime del Covid - Foto Marco Ortogni Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Per mantenere vivo il ricordo delle persone scomparse a causa della pandemia, ma anche di coloro che si sono impegnati per affrontare fattivamente il dramma di quei giorni, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19 l’Amministrazione comunale ha organizzato, il prossimo 18 marzo, un momento di commemorazione aperto a tutta la cittadinanza.

La cerimonia commemorativa si terrà al Cimitero Vantiniano, nei pressi del monumento alle vittime innalzato nel 2023.

Con la sindaca Laura Castelletti porteranno una riflessione e una testimonianza il Vicario generale della Diocesi Mons. Angelo Gelmini, il direttore generale di Ats Claudio Vito Sileo e la consigliera comunale con delega alle politiche per la Sanità Raisa Labaran. La cerimonia si concluderà con la deposizione di una corona e un minuto di raccoglimento.

A causa dei lavori in corso in via Milano, l’ingresso principale del cimitero Vantiniano e il parcheggio antistante non sono accessibili, quindi l’ingresso agibile è quello su via Industriale (di fronte al civico 16) con relativo parcheggio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
vittime CovidBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario