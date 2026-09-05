Tutto pronto per il Brescia Pride: percorso, viabilità e divieti di sosta

Colori, musica e un corteo contro ogni forma di discriminazione: torna il Brescia Pride, la manifestazione dedicata alla promozione dei diritti della comunità LGBTQIA+. Oggi, sabato 5 settembre, la città ospita una giornata di iniziative con il cuore a Campo Marte, dove dalle 12 alle 21 sarà allestito il «Parco Pride». Alle 15.30 invece partirà il corteo, che attraverserà le vie del centro per rientrare a Campo Marte verso le 17.30.
Il percorso del corteo
Il percorso di tre chilometro attraverserà: via Ugo Foscolo, via Trento, piazzale Cesare Battisti, Largo Formentone, Corsetto Sant’Agata, via XXIV Maggio, piazza della Vittoria, via Dante, via Cairoli, via dei Mille e via Calatafimi, via Lupi di Toscana, via Brigata Meccanizzata e infine via Milazzo.
Divieti di sosta per auto e bici
In occasione dell’appuntamento sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità. Per quanto riguarda i divieti di sosta: fino alle 24 di oggi sarà vietata la sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Foscolo, nel tratto compreso tra via Goito e via Trento, e su entrambi i lati di via Milazzo. Dalle 8 alle 24 sarà vietata la sosta delle biciclette, con rimozione delle rastrelliere, in via Dante (di fronte al civico 33) e, dalle 14 alle 20, sarà vietata la sosta in via San Faustino, tra via Capriolo e corso Mameli, in corso Mameli, tra corsetto Sant’Agata e via San Faustino, in corsetto Sant’Agata, in piazza Loggia, tra corsetto Sant’Agata e via XXIV Maggio, in via XXIV Maggio e in via Dante, tra vicolo Malvezzi e via Pace.
Viabilità
Modifiche anche alla circolazione: dalle 16 alle 20 saranno chiuse via IV Novembre, nel tratto compreso tra piazza del Mercato e via Verdi, e via Verdi. Nella stessa fascia oraria saranno interessate dalla chiusura al traffico: via Foscolo, via Trento, piazzale Cesare Battisti, via San Faustino, corso Mameli, corsetto Sant’Agata, via XXIV Maggio, piazza Vittoria, via Dante, via Cairoli, via dei Mille, piazzale Garibaldi, via Calatafimi, via Lupi di Toscana, via Leonardo da Vinci, via Pastrengo, largo dell’Autiere d’Italia, Campo Marte e le vie adiacenti. Infine dalle 16 alle 20 modifiche anche a diverse delle linee urbane, consultabili sul sito del Comune.