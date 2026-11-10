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A Brescia debutta il nuovo wi-fi pubblico senza bisogno di registrazione

OpenBresciaWiFi avviato il 9 novembre: il sistema elimina la procedura di creazione di un account. Per un periodo transitorio la nuova rete resterà attiva accanto a quella già esistente
Una veduta di Brescia
Una veduta di Brescia

Connettersi al wi-fi pubblico in città diventa più semplice. Da lunedì 9 novembre il Comune di Brescia, in collaborazione con A2A Smart City, ha messo a disposizione OpenBresciaWiFi, la nuova rete gratuita che permette a tutti di navigare senza registrarsi e senza dover inserire username e password. Un servizio pensato per rendere la connessione più accessibile e ridurre i passaggi necessari per utilizzare internet negli spazi pubblici.

L’accesso è immediato: basta cercare OpenBresciaWiFi tra le reti disponibili sul proprio smartphone, tablet o computer. Una volta selezionata, il dispositivo apre automaticamente una pagina nella quale è necessario prendere visione e accettare i termini e le condizioni del servizio e l’informativa sulla privacy.

A quel punto si può iniziare a navigare. Il sistema si basa sulla modalità «Click&Surf», scelta per rendere più agevole l’utilizzo della connessione pubblica da parte di cittadini, turisti e visitatori, eliminando la procedura di creazione di un account. Il passaggio non sarà però brusco: per un periodo transitorio la nuova rete resterà attiva accanto a quella già esistente.

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