Nuovo raduno neofascista a Brescia, la Questura convoca gli organizzatori

I promotori del corteo neofascista «Difendi Brescia», che lo scorso 13 dicembre ha sfilato per le vie della città, hanno stavolta organizzato un «Aperitivo tricolore» in piazza Vittoria: l’appuntamento sarebbe sabato 28 dicembre alle 18 in quella che i rappresentanti di Brescia ai bresciani sui loro canali social definiscono «una delle tante zone colpite dall’immigrazione selvaggia». Il condizionale però è d’obbligo, perché la Questura ha già convocato gli organizzatori per il giorno precedente, venerdì 27 dicembre, con l’obiettivo di far spostare l’appuntamento o annullarlo.

Questo alla luce delle tensioni che sono seguite alla manifestazione di estrema destra – che la sindaca Laura Castelletti aveva definito «un veicolo di messaggi di odio» – e soprattutto dopo la comparsa sui muri del centro città di decine di svastiche, a partire da quelle comparse in piazza della Loggia, dove il 28 maggio 1974 un attentato neofascista uccise 8 persone e ne ferì altre 102. Venerdì 20 dicembre quattromila persone hanno manifestato a favore di una Brescia antifascista e democratica, sfilando da largo Formentone fino proprio a piazza Loggia.