Brescia antifascista e domocratica: «Siamo qui: è doveroso farci sentire»

«Che bella risposta». Due anziani - cuffia in testa e occhi ludici - guardano scorrere lenta l’onda delle migliaia con una certa commozione. «Non erano scontati questi numeri - osserva uno di loro -, Brescia resta fortemente antifascista ma il rischio di distrarsi è sempre dietro l’angolo, soprattutto ultimamente». Invece no.

Chi da largo Formentone sfila lentamente verso piazza Loggia sente sulle proprie spalle il peso dell’eredità di chi era in quello stesso luogo cinquant’anni fa. Come queste due «vedette» bresciane: c’erano quel 28 maggio e ci sono oggi.

Ma all’ombra della Loggia sono arrivati pezzi interi di società: studenti e famiglie, giovani e pensionati, bambini e persino animali domestici. «Quello che è successo è gravissimo - dice una studentessa -, negli ultimi mesi in tutta Italia, non solo a Brescia e a Bologna, sono state organizzate manifestazioni neofasciste. Due città peraltro accumunate dall’aver subito due stragi della stessa matrice». Ancora più agguerrito il suo collega universitario: «Ora dobbiamo farci sentire, basta stare in silenzio. Si è concesso troppo a chi è contro la libertà e la democrazia».

La Brescia antifascista si guarda negli occhi nello struscio della manifestazione, spesso si sorride, cerca e trova complicità. Non si incrociano sconosciuti: si è uniti negli stessi valori. «È importante essere qui e così in tanti perché col trascorrere degli anni qualcuno prova con sempre più forza a depotenziare i valori e a sbiadire i ricordi», dice una donna facendo un profondo respiro alla fine degli interventi.

La manifestazione antifascista a Brescia

Tra i gruppi di ragazzi, invece, si percepisce un certo fermento. Si intonano cori, si alzano striscioni. C’è anche chi invita con un po’ di insistenza i clienti dei bar ad unirsi alla manifestazione: «Non siate indifferenti!». Ma dal tavolino arriva qualche mugugno di contrarietà. Gocce, comunque, nel mare magnum di sensibilizzazione sotto un unico grande ideale; e capita anche di riscuotere consenso oltre il perimetro di quello che poi diventa un corteo. «Bravi, sempre antifascisti», intona un uomo a passo svelto col sacchetto della spesa in mano. Si alza qualche pugno.

Poi, un’istantanea. «Chi è qui mette nuova legna sotto al fuoco della democrazia». Un’immagine invernale, potente, persino poetica. Natalizia. Ad offrirla è un altro decano della folla. Ha il fazzoletto dell’Anpi al collo. Un giovane, spalla a spalla con lui, non può non ascoltare quelle parole. Gli stringe la mano. «Buon Natale».