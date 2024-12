I cittadini, circa 4mila, e le istituzioni. Insieme per ribadire i valori democratici ed antifascisti su cui si fondano la Costituzione repubblicana e la convivenza civile nel nostro Paese. Questo il senso della partecipata manifestazione snodatasi tra largo Formentone e piazza Loggia a pochi giorni dalla marcia di attivisti di estrema destra per le vie della città e dell'ignobile imbrattamento di muri e monumenti con svastiche, una delle quali vergata a pochi metri dalla Stele dedicata alle vittime della strage del 28 maggio 1974.

Brescia antifascista e democratica: 4mila persone in piazza

Brescia antifascista e democratica: 4mila persone in piazza

Brescia antifascista e democratica: 4mila persone in piazza

Brescia antifascista e democratica: 4mila persone in piazza

Brescia antifascista e democratica: 4mila persone in piazza

Brescia antifascista e democratica: 4mila persone in piazza

Brescia antifascista e democratica: 4mila persone in piazza

Brescia antifascista e democratica: 4mila persone in piazza

Brescia antifascista e democratica: 4mila persone in piazza

Brescia antifascista e democratica: 4mila persone in piazza

Brescia antifascista e democratica: 4mila persone in piazza

Brescia antifascista e democratica: 4mila persone in piazza

Brescia antifascista e democratica: 4mila persone in piazza

Brescia antifascista e democratica: 4mila persone in piazza

Negli interventi, tra cui quelli della sindaca Laura Castelletti e del presidente della Casa della Memoria, Manlio Milani, è stata ripetuta l'importanza di una risposta corale e democratica a chi vuole instillare semi di divisione e di odio.

I consiglieri di centrodestra

Per l'occasione, il consiglio comunale di Brescia che era in corso è stato sospeso per permettere alla giunta e ai consiglieri di partecipare alla manifestazione. I consiglieri di centrodestra non si sono uniti alla manifestazione, ma si sono ritrovati sotto il porticato del palazzo del Comune.