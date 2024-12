Svastiche in centro a Brescia, operai al lavoro per ripulirle

Ieri, all'alba, sono apparse decine di svastiche sui muri del centro di Brescia, dal liceo Gambara lungo via Trieste alle pareti esterni di alcuni edifici in corso Magenta, e sul basamento della statua «Bella Italia» in piazza della Loggia.

Uno schiaffo alla memoria della città, che ha suscitato lo sdegno bipartisan della politica. «È un palese affronto all’anima democratica e inclusiva della nostra città. Non ci faremo condizionare da chi, con azioni becere, pensa di intimidire istituzioni e cittadini seminando paura e odio» ha detto la sindaca Laura Castelletti.

Da questa mattina sono in corso gli interventi di pulizia dei muri imbrattati nelle scorse ore. Gli investigatori della Digos sono al lavoro per individuare i colpevoli: saranno determinanti le immagini delle molte telecamere di sorveglianza che vigilano sul centro storico. Nella stessa zona si trovano anche alcuni locali di riferimento degli ambienti della destra, ed è pure lì che si concentrano le indagini.