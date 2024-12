Trovate nuove svastiche a Brescia vicino a piazza Loggia

Altre svastiche, una nuova offesa a Brescia e ai suoi valori. Simboli nazisti sono apparsi oggi, giovedì 19, vicino a piazza Loggia, non distante dalla statua «Bella Italia» imbrattata mercoledì 18 e soprattutto da dove esplose una bomba fascista il 28 maggio 1974.

Tre croci uncinate sono state infatti tracciate lungo i muri di vicolo del Sole, strada che unisce la piazza all’inizio di corso Mameli. Foggia e colore richiamano direttamente i simboli già rinvenuti, e prontamente cancellati, nel cuore della città (oltre alla statua le svastiche erano state impresse in via Trieste sui muri del Gambara e in corso Magenta). Sono in corso indagini da parte della Digos e della Questura di Brescia, che stabiliranno anche se questi simboli sono nuovi o rientrano nell’azione oltraggiosa di mercoledì.

La mobilitazione

Nel frattempo la città si prepara per la mobilitazione antifascista: domani alle 17.30 in largo Formentone verrà deposta una corona ai caduti di piazza Rovetta e alle vittime della strage del 28 maggio. Parallelamente sarà l’occasione per rimarcare la vera natura della città, «Brescia democratica e antifascista, di piazza Rovetta, del 28 Maggio, libera, aperta, solidale e antirazzista. Brescia di tutte e tutti» come recita il volantino che annuncia l’appuntamento.

Una diretta risposta non solo alle svastiche apparse in centro ma anche al corteo neofascista del 13 dicembre, durante il quale 500 persone hanno marciato per le vie della città.