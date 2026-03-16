Brescia, iscrizioni ai nidi e sezioni primavera aperte fino al 31 marzo

Fino a martedì 31 marzo sono aperte le iscrizioni per i nidi, che accolgono bambine e bambini divezzi nati dall’1 gennaio 2024 al 31 agosto 2025, e per le sezioni primavera, destinate a bambine e bambini nati dall’1 gennaio al 31 dicembre 2024.

Per i nidi convenzionati Batti il 5, Crescere Assieme e Pesciolino rosso non vi sono più posti disponibili per il prossimo anno educativo.

Altre informazioni

Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate martedì 14 aprile e, fino a sabato 18 aprile, potranno essere presentati i ricorsi. Le graduatorie definitive saranno pubblicate giovedì 30 aprile.

È possibile esprimere massimo tre preferenze, in ordine di priorità: una prima scelta obbligatoria, che individua il nido/sezione primavera preferito, una seconda scelta facoltativa, che individua un secondo nido/sezione primavera alternativo, e l’opzione facoltativa «tutte le strutture», che include tutti i nidi e tutte le sezioni primavera.

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In caso di rinuncia all'ammissione nel nido di prima o seconda scelta si verrà depennati dalla graduatoria e si dovrà eventualmente ripresentare domanda l'anno successivo.

L'opzione «tutte le strutture» consentirà di venir contattati per altre strutture oltre quella di prima e seconda scelta, non è vincolante ed è possibile rinunciare al posto offerto restando in lista d'attesa. Chi invece non ha selezionato questa opzione può ricevere proposte solo per le strutture indicate e, in caso di rinuncia, decade dall'iscrizione. Dal 5 al 26 maggio saranno aperte le iscrizioni per i bambini lattanti, nati dall’1 settembre 2025 al 26 maggio 2026. Per maggiori informazioni e possibile consultare la pagina dedicata, raggiungibile al link.