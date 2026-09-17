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Fiumicello, tentata rapina in tabaccheria: commerciante ferito

Un giovane gli chiede sigarette ma punta ai soldi. Al rifiuto gli sferra un pugno provocandogli una frattura
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

CRONACA BRESCIA VIA BEVILACQUA AGGRESSIONE TABACCAIO REDAZIONE CRONACA 17-09-2026 GABRIELE STRADA NEW EDEN GROUP
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La tabaccheria teatro della tentata rapina

Momenti di paura e violenza in tarda serata nel quartiere di Fiumicello, dove un brutale tentativo di rapina è sfociato in una sanguinosa aggressione all’esterno della tabaccheria al civico 62 di via Bevilacqua. Secondo le prime ricostruzioni e i dettagli raccolti sull’accaduto, un giovane straniero di circa vent’anni, si è scagliato contro il marito della titolare dell’attività mentre l’uomo era intento ad abbassare la saracinesca per la chiusura serale.

Il racconto della vittima

A ricostruire con precisione i drammatici istanti dell’assalto è stato lo stesso Paolo Zanetti, l’uomo rimasto ferito: «Mi si è avvicinato alle spalle chiedendomi delle sigarette, ma mirava chiaramente a rapinare l’incasso. Quando mi ha chiesto un semplice pacchetto senza nemmeno specificarne la marca, ho capito immediatamente che in realtà voleva ben altro. A quel punto mi ha scaraventato addosso il contenitore della carta e mi ha spintonato con forza, pretendendo la consegna del denaro. Vista la mia reazione di rifiuto, mi ha sferrato un violento dritto in pieno volto, colpendomi al naso e provocandomi un’abbondante fuoriuscita di sangue, con la probabile frattura del setto nasale. È stato solo allora che il mio cagnolino ha reagito iniziando ad abbaiare con insistenza, inducendo l’aggressore a darsi a una rapida fuga».

Subito dopo l’attacco Zanetti è riuscito a contattare il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura di Brescia. Per Paolo Zanetti si è reso indispensabile il trasporto al Pronto Soccorso della Città di Brescia. Le sue condizioni non sono gravi, anche se la seria lesione riportata al volto ha spinto i medici a sottoporlo a una Tac.

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