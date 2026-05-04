Saper gestire il proprio cane (anche) in città: il corso
A questo mira il progetto «Buon cittadino a 4 zampe» che l’associazione Compagni di zampa Asd propone con il patrocinio del Comune di Brescia. La presentazione gratuita è il 7 maggio
Daniela Zorat
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