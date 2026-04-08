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Patentino per avere un cane: favorevole o contrario? Di’ la tua

Sbarca a Rezzato il progetto su base volontaria: al termine del percorso formativo viene certificata la capacità di gestire il proprio animale
Una persona con il proprio cane
Una persona con il proprio cane
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Un patentino, su base volontaria, per i proprietari dei cani. L’idea tocca anche la provincia di Brescia, nello specifico Rezzato, con il progetto Bc4z, promosso dall’associazione cinofila «Compagni di zampa» e dall’Amministrazione comunale.

Si tratta di un percorso formativo riconosciuto a livello nazionale, al termine del quale viene certificata la capacità di gestire il proprio animale. Durante gli incontri vengono approfonditi diversi temi: dalle normative vigenti all’utilizzo della museruola, passando per il trasporto in auto e il rispetto delle regole comunali.

Lezioni teoriche alternate ad attività pratiche, finalizzate a formare padroni più preparati e consapevoli. Un approccio utile, forse addirittura necessario? E se sì, da applicare a tutte le razze di cani, o soltanto a quelle pericolosi? O, al contrario, un’idea che non può garantire benefici reali agli animali e ai loro padroni? Esprimi qui sotto la tua opinione.

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