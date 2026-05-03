Brescia corre in rosa: 4mila persone alla StraWoman
Il raduno non competitivo più grande d’Italia ha fatto tappa in città. Per ogni iscrizione, l’organizzazione offriva la possibilità di donare un euro (o più) al progetto Donna WeWorld, case di accoglienza per donne sole o con figli
Francesca Marmaglio
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