Nuova edizione della Strawoman: il 3 maggio si corre per solidarietà

Sport, benessere e beneficenza. Torna domenica 3 maggio a Brescia, con la sua sedicesima edizione, la StraWoman, la corsa-camminata non competitiva che sostiene i progetti di We World (Onlus che lavora per i diritti di donne e minori).

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Si parte alle 10.30 da piazza Vittoria – alle 8.30 apertura del Village e consegna dei pacchi gara e alle 9.30 inizio riscaldamento – per percorrere i 5 km nel centro storico cittadino.

Ulteriori informazioni

Le iscrizioni sono aperte e si effettuano online tramite il sito, ma anche in alcuni luoghi fisici (l’elenco è presente nel sito) fra cui Millenium Sport & Fitness che è anche partner della manifestazione.

L’iscrizione è di 13,78 euro ma solo se ci si iscrive entro venerdì 1 maggio perché dal 2 maggio il costo aumenta arrivando a 15,78 euro. Il pacco gara comprende t-shirt tecnica, la medaglia celebrativa, la borsa, il pettorale gara, l’assicurazione e l’assistenza medica, il ristoro finale e alcuni gadget offerti dalle aziende sponsor del progetto. Per ogni iscrizione il partecipante può decidere di donare un euro al progetto Spazi Donna di WeWorld.

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La metropolitana sarà gratuita per tutti i partecipanti che presenteranno la ricevuta di iscrizione o il pettorale se già in possesso.

Le donazioni

«L’anno scorso eravamo in circa 4mila persone – ha detto l’organizzatore Sergio Palazzo – e per noi è sempre molto bello poter aiutare progetti sociali grazie alla generosità di tutti quelli che partecipano. C’è chi dona 1 euro, ma c’è chi dona molto di più».

La presentazione dell'iniziativa in Loggia - © www.giornaledibrescia.it

La scorsa edizione sono stati raccolti più di 10 mila euro che hanno supportato il progetto di WeWorld: «Accogliamo le donne vittime di violenza anche con i loro bimbi – ha spiegato Claudia Conte, referente del team di Corporate Fundraising di WeWorld – e le aiutiamo a recuperare la propria vita e l’indipendenza. I nostri centri sono a Milano, Bologna, Pescara, Napoli e Cosenza. In ogni spazio annualmente ospitiamo 150 donne che affrontano un percorso completo di assistenza».