Nuova edizione della Strawoman: il 3 maggio si corre per solidarietà
Sport, benessere e beneficenza. Torna domenica 3 maggio a Brescia, con la sua sedicesima edizione, la StraWoman, la corsa-camminata non competitiva che sostiene i progetti di We World (Onlus che lavora per i diritti di donne e minori).
Si parte alle 10.30 da piazza Vittoria – alle 8.30 apertura del Village e consegna dei pacchi gara e alle 9.30 inizio riscaldamento – per percorrere i 5 km nel centro storico cittadino.
Ulteriori informazioni
Le iscrizioni sono aperte e si effettuano online tramite il sito, ma anche in alcuni luoghi fisici (l’elenco è presente nel sito) fra cui Millenium Sport & Fitness che è anche partner della manifestazione.
L’iscrizione è di 13,78 euro ma solo se ci si iscrive entro venerdì 1 maggio perché dal 2 maggio il costo aumenta arrivando a 15,78 euro. Il pacco gara comprende t-shirt tecnica, la medaglia celebrativa, la borsa, il pettorale gara, l’assicurazione e l’assistenza medica, il ristoro finale e alcuni gadget offerti dalle aziende sponsor del progetto. Per ogni iscrizione il partecipante può decidere di donare un euro al progetto Spazi Donna di WeWorld.
La metropolitana sarà gratuita per tutti i partecipanti che presenteranno la ricevuta di iscrizione o il pettorale se già in possesso.
Le donazioni
«L’anno scorso eravamo in circa 4mila persone – ha detto l’organizzatore Sergio Palazzo – e per noi è sempre molto bello poter aiutare progetti sociali grazie alla generosità di tutti quelli che partecipano. C’è chi dona 1 euro, ma c’è chi dona molto di più».
La scorsa edizione sono stati raccolti più di 10 mila euro che hanno supportato il progetto di WeWorld: «Accogliamo le donne vittime di violenza anche con i loro bimbi – ha spiegato Claudia Conte, referente del team di Corporate Fundraising di WeWorld – e le aiutiamo a recuperare la propria vita e l’indipendenza. I nostri centri sono a Milano, Bologna, Pescara, Napoli e Cosenza. In ogni spazio annualmente ospitiamo 150 donne che affrontano un percorso completo di assistenza».
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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