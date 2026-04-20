Brescia celebra il 25 Aprile: il programma

In occasione dell’ottantunesimo anniversario della Liberazione dall’occupazione nazista e dalla dittatura fascista, Brescia, città decorata con medaglia d’argento al valor militare per la lotta partigiana, conferma la fedeltà ai valori che animarono la Resistenza e ispirarono la Costituzione Repubblicana e sabato celebrerà la giornata con una serie di appuntamenti.

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Le cerimonie al mattino

Le celebrazioni ufficiali prenderanno il via sabato alle 10.30 al cimitero Vantiniano. Qui si terrà la deposizione delle corone al Sacrario dei Partigiani seguita dalla Santa Messa.

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A causa dei lavori in corso all'ingresso principale, l'accesso per i cittadini sarà possibile esclusivamente da via Industriale (di fronte al civico 16).

Il pomeriggio

Le celebrazioni si sposteranno nel pomeriggio in Piazza della Loggia. Alle 15.45 la banda cittadina aprirà l'evento con un concerto, anticipando il ritrovo delle Associazioni Partigiane, delle delegazioni dei Comuni bresciani con i gonfaloni e della cittadinanza, previsto per le 16.30. Alle 17, si terrà un omaggio ai caduti con la deposizione delle corone alle lapidi di Palazzo Loggia e ai «Caduti della città di Brescia per la libertà (1943-1945)» in largo Formentone.

L'orazione ufficiale

Il momento clou della giornata sarà rappresentato dai saluti della sindaca di Brescia, Laura Castelletti, e dei rappresentanti delle Associazioni Partigiane alle 17.30. A chiudere la cerimonia sarà l’orazione ufficiale dello storico Davide Conti, prevista per le 17.45.