Brescia, 42enne ricercato trovato con la droga a un distributore

Era ricercato per una condanna definitiva e quando è stato individuato aveva anche alcune dosi di droga. Protagonista è un 42enne romeno, domiciliato in provincia di Brescia e con numerosi precedenti.
L'uomo è stato trovato nei giorni scorsi nel parcheggio di una stazione di servizio in città. Durante il controllo è stato perquisito e gli agenti della Polizia hanno trovato alcune dosi di hashish e marijuana. La perquisizione è stata poi estesa anche alla sua auto, dove è stata trovata altra droga.
In carcere
Il 42enne è stato arrestato in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Brescia dopo una condanna diventata definitiva. Deve scontare una pena residua di otto mesi ed è stato portato nel carcere Nerio Fischione di Brescia.
Per la droga è stato inoltre denunciato per detenzione ai fini di spaccio.
Nei suoi confronti il questore Paolo Sartori ha disposto anche un avviso orale, una misura di prevenzione che potrebbe precedere una richiesta di sorveglianza speciale.