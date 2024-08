Bozzoli bis, Strage e cinque omicidi: i grandi processi dell’autunno a Brescia

Due processi per omicidio che potrebbero arrivare alla sentenza. Uno che si apre. Un cold case su cui resta ancora molto da dire. L’appello del «trio criminale» per il delitto di Temù, ma soprattutto i due processi paralleli, davanti al tribunale dei minorenni e quello ordinario, ai presunti esecutori materiali della Strage di piazza Loggia che arrivano alla sbarra a 50 anni dall’esplosione che il 28 maggio 1974 uccise 8 persone e ne ferì altre 100. E la Corte d’Assise potrebbe prendere l’aereo e volare in Pakistan per provare a far piena luce sulla morte di Sana Cheema.

Le udienze dell’autunno

Sarà un autunno pieno di udienze di grande richiamo quello della giustizia bresciana. Dopo la pausa estiva dalla seconda settimana di settembre riprende infatti il fitto calendario di udienze dei processi che riguardano alcuni dei più eclatanti fatti di cronaca degli ultimi anni oltre che il conto aperto con la Storia per la Strage.

Il primo appuntamento è proprio quello in calendario mercoledì 11 settembre quando si tornerà in aula per il processo a carico di Roberto Zorzi per la bomba di piazza Loggia e il giorno successivo quello a carico dell’allora minore Marco Toffaloni.

Ma l’11 settembre sarà anche il giorno in cui è previsto, a Milano, l’Appello bis per la morte di Francesca Manfredi, la ragazza trovata esanime nella vasca da bagno dopo un fine settimana di alcol e droga.

Salto nel passato

Il 12 settembre però è previsto un altro salto nel passato. Riprende infatti il processo al presunto terzo uomo dell’omicidio commesso nel parcheggio dell’hotel West Garda di Padenghe nel 1997. E incastrato dal Dna.

Il 24 settembre si apre invece il processo per il femminicidio di Sirmione del 15 settembre 2023 quando il 45enne Ruben Andreoli uccise a calci e pugni sul terrazzo di casa sua madre Nerina Fontana.

Quello stesso giorno prosegue il processo a carico di Raffaella Ragnoli per l’omicidio del marito Romano Fagoni. Non è escluso che la sentenza possa arrivare in tempi brevi così come per Cristiano Mossali, il meccanico 53enne di Palazzolo accusato dell’omicidio di Rama Nexat. Il primo ottobre sarà sentito l’imputato.

Sana Cheema

Una foto della giovane Sana Cheema tratta dal suo profilo Instagram - © www.giornaledibrescia.it

Resta al palo, almeno per ora, il processo per l’uccisione, da parte dei familiari, della 25enne pachistana Sana Cheema «colpevole» di aver rifiutato un matrimonio combinato. Dal Pakistan, nonostante l’interessamento delle autorità diplomatiche italiane, non arriva il via libera per ascoltare, in collegamento, i funzionari di polizia che indagarono. E la Corte, da mesi, ha manifestato l’intenzione di andare direttamente a Islamabad per capire dove e come si siano svolti i fatti.

Il caso Bozzoli

Dalla Corte di Cassazione sono attese le motivazioni della sentenza che ha reso definitivo l’ergastolo per Giacomo Bozzoli e innescato la sua latitanza. La vicenda del delitto della fonderia di Marcheno del 2015 però aspetta di scrivere un’ulteriore pagina giudiziaria.

Oscar Maggi, l'operaio torna ad essere indagato nove anni dopo - © www.giornaledibrescia.it

La Procura infatti ha chiesto il rinvio a giudizio per Oscar Maggi, uno degli operai che la sera della scomparsa di Mario Bozzoli era al lavoro nell’impianto. Si attende la fissazione dell’udienza preliminare.

La strage di Erba

Sono motivazioni, ma scritte dalla Corte d’Appello di Brescia, anche quelle che attendono i difensori di Rosa Bazzi e Olindo Romano, condannati in via definitiva per la strage di Erba del 2006. Sulla base di quello che scriveranno i giudici bresciani gli avvocati valuteranno se ricorrere in Cassazione per provare ad ottenere un processo di revisione.