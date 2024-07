Strage di piazza Loggia, Stimamiglio a Brescia per il processo a Toffaloni

Gianpaolo Stimamiglio, testimone chiave del processo a carico di Marco Toffaloni che si sta tenendo davanti al tribunale dei minorenni per la strage di piazza Loggia del 28 maggio 1974, è arrivato negli uffici di via Vittorio Emanuele alle 12 a Brescia.

In aula deve riferire su quanto gli disse Marco Toffaloni, minorenne all’epoca dei fatti ritenuto uno degli autori materiali della strage. Stimamiglio aveva detto che Toffaloni gli aveva riferito di essere stato a Brescia il 28 maggio. Per Stimamiglio, ordinovista fin dagli anni Sessanta, Toffaloni non era lì solo per vedere ma perché aveva avuto un ruolo nel piazzare la bomba.

Prima di Stimamiglio ha parlato la sua ex moglie, che ha confermo che i due si erano incontrati una sera all’inizio degli anni Ottanta, forse nel 1981, nella taverna di un albergo di Verona. La donna però non conosce il contenuto del colloqui perché stava giocando con le figlie, che allora erano piccole.