La Strage di piazza Loggia nelle pagine storiche del GdB: 50 anni da sfogliare

Marcello Zane

Nel giorno del 50esimo dei funerali delle prime vittime, proponiamo in questo contenuto i pdf scaricabili degli articoli del nostro quotidiano, a partire dall’edizione straordinaria del 28 maggio 1974

Uno scatto della Strage di piazza Loggia reso a colori dall'intelligenza artificiale - © www.giornaledibrescia.it

L’uggiosa mattina di martedì 28 maggio 1974, alle ore 10.12, viene fatta esplodere in piazza della Loggia una bomba nascosta in un cestino portarifiuti mentre è in corso una manifestazione indetta dalle organizzazioni sindacali e dal Comitato unitario antifascista. Circa 2.500 fra cittadini, operai, insegnanti, studenti e militanti sono accorsi per far sentire la propria voce contro lo stillicidio di violenze fasciste che si vanno consumando in città e che da tempo costellano la vita italiana. L