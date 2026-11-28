È stato rimosso il materiale utilizzato per realizzare il sottofondo del piazzale temporaneo a servizio del cantiere dell’impianto di potabilizzazione di Bovegno, in località Campassi, parte del futuro acquedotto della Valtrompia. Il cantiere era finito a settembre al centro degli accertamenti dei carabinieri forestali e di Arpa. Stando agli esiti delle verifiche gli inerti impiegati dall’impresa sarebbero risultati privi delle necessarie certificazioni e dovranno essere sostituiti con materiale conforme alle disposizioni di legge.
Gli sviluppi
Gli accertamenti non avrebbero evidenziato contaminazioni del terreno e il materiale rimosso sarebbe risultato non pericoloso. L’intervento di rimozione e smaltimento rientra nella procedura prevista dal Testo unico ambientale, che per determinate violazioni contempla la possibilità di estinguere il reato attraverso l’adempimento delle prescrizioni impartite dagli organi di controllo e il pagamento della somma prevista dalla legge.
L’impresa potrà quindi ripristinare il piazzale utilizzando inerti provvisti delle certificazioni richieste. Interpellata sugli sviluppi della vicenda, Acque Bresciane ribadisce la propria estraneità al procedimento, precisando che «si tratta di un’area privata presa in locazione direttamente dall’impresa appaltatrice per l’allestimento dei baraccamenti di cantiere e il deposito di materiali». Il terreno, sottolinea la società, «è distinto dalle aree destinate a ospitare le opere previste dall’appalto» e rispetto alla sua gestione Acque Bresciane sostiene di non avere responsabilità dirette o indirette.
La contrarietà
La società riferisce inoltre di essere venuta a conoscenza degli accertamenti esclusivamente attraverso gli organi di stampa e di non aver ricevuto comunicazioni da parte delle autorità. La rimozione degli inerti si inserisce in un contesto ancora caratterizzato dal malcontento dei residenti di Campassi, che già nei mesi scorsi avevano manifestato la propria contrarietà alla realizzazione dell’impianto in una zona a prevalente vocazione agricola. Alle perplessità sulla collocazione dell’opera si aggiungono i disagi legati alle attività di cantiere, per contenere i quali si è intervenuti anche sugli orari delle lavorazioni.
Il progetto
Con l’avanzare dei lavori e il progressivo delinearsi della struttura sembra essersi accentuato il disappunto di parte degli abitanti. L’impianto di potabilizzazione rientra nel più ampio progetto dell’acquedotto comprensoriale della Valtrompia, articolato in cinque lotti per un investimento complessivo di circa 40 milioni di euro, con un finanziamento Pnrr di 27,5 milioni destinato ai primi tre.