Per curare i boschi servono risorse e una parte potrebbe arrivare da nuovi mercati.
I consorzi forestali Alta Valle Trompia e Nasego cercano nuovi sbocchi per il legname certificato e puntano a sviluppare l’impiego locale di cippato e legna per il riscaldamento. In prospettiva ci sono anche i crediti di carbonio. I due enti gestiscono circa 5.400 ettari sotto il coordinamento della Comunità montana e cercano nuove entrate per la manutenzione dei boschi. Il primo passo è la certificazione Pefc, che attesta la gestione sostenibile delle foreste e permette di vendere il legname ad acquirenti che ne richiedono la provenienza certificata. I contatti sono avviati e il Consorzio Alta Valle Trompia ha partecipato al progetto pilota promosso da Ersaf nel 2023-2024.
Sul fronte energetico si valuta invece l’utilizzo del materiale ricavato dai tagli negli impianti di riscaldamento locali, anche attraverso gli incentivi del Gestore dei servizi energetici. Ancora da sviluppare il mercato dei crediti di carbonio, che potrebbe attribuire un valore economico alla CO2 assorbita dai boschi e portare risorse ai Comuni, purché la gestione forestale sia pianificata e certificata.
Il «nodo»
La ricerca di entrate alternative risponde anche alla riduzione dei finanziamenti pubblici. «Negli ultimi anni abbiamo assistito a una progressiva riduzione dei contributi regionali per i servizi ambientali e climatici forestali», spiega Fausto Pintossi, presidente del Consorzio Nasego. Attivo dal 2006 e con sede a Lodrino, gestisce circa 2.000 ettari tra Lodrino, Casto, Marcheno e le proprietà della Fondazione Passerini. Ne fanno parte i tre Comuni, le Comunità montane di Valtrompia e Valsabbia e soci privati, ma nei prossimi mesi diventerà interamente pubblico.
Il Consorzio Alta Valle Trompia, nato nel 2022 e presieduto da Angelo Marino, ha sede a Gardone e gestisce oltre 3.400 ettari. I sette soci sono la Comunità montana e i Comuni di Bovegno, Collio, Irma, Pezzaze, Marmentino e Tavernole.
Entrambi gli enti programmano i tagli, curano la viabilità forestale, progettano interventi e partecipano ai bandi. L’Alta Valle segue inoltre i lotti boschivi fino alla riscossione dei proventi, ripartiti con i Comuni secondo quote prestabilite, e vuole ampliare le attività di prevenzione del dissesto. Nasego punta invece a offrire ai Comuni della bassa valle servizi di progettazione, direzione lavori e manutenzione di corsi d'acqua e strade.
La Comunità montana coordina infine per 18 Comuni il servizio associato «Parchi e Tutela Ambientale», che segue autorizzazioni e operazioni di taglio.