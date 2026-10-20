Borgo San Giacomo investe sul futuro: inaugurano nido e secondaria

Una giornata, tre inaugurazioni: la nuova ala del nido e i lavori di efficientamento energetico hanno dato un nuovo volto alla primaria e alle medie. Nei giorni scorsi, alla presenza dell’assessora regionale Simona Tironi, Borgo San Giacomo ha mostrato il proprio polo scolastico rinnovato, dove allievi, insegnanti e personale scolastico possono studiare, lavorare e vivere la scuola in ambienti più salubri e sicuri.
L’inaugurazione
La giornata è iniziata con il taglio del nastro della nuova ala della scuola materna Ferrari. Il Comune di Borgo San Giacomo si è, infatti, aggiudicato un contributo Pnrr, finanziato dall’Unione Europea Next generation Eu, di 672mila euro per l’ampliamento della struttura, con la realizzazione di 28 nuovi posti. Si tratta di una costruzione di circa 200 metri quadrati realizzata nella parte sud-occidentale dell’attuale edificio.
A settembre, al suono della campanella e al rientro in classe, anche gli alunni della scuola media Colombo sono stati accolti in una struttura fortemente rinnovata grazie agli interventi di efficientamento energetico realizzati nei mesi estivi, per un importo di un milione e 120mila euro, finanziati dal Gse attraverso il Conto termico 2.0.
L’edificio della scuola media, realizzato nel 1970, è una struttura in cemento armato con tramezzature in mattoni forati e si sviluppa su due livelli, per una superficie netta calpestabile complessiva di 1.950 metri quadrati, con 14 aule, la mensa, la palestra e quattro bagni. Prima dei lavori la scuola era classificata in classe D, a causa degli elevati consumi energetici. Si è così deciso di trasformare l’edificio in una struttura nZEB (Nearly Zero Energy Building). I lavori si possono sinteticamente dividere in interventi sull’involucro e sugli impianti.
A dimostrazione della particolare attenzione del Comune verso l’edilizia scolastica, la prima a finire sotto i ferri per un’imponente opera di restyling era stata la scuola primaria Padre Giulio Bevilacqua, con un intervento di 980mila euro, anche in questo caso finanziato dal Gse.
La soddisfazione
L’assessora regionale all’Istruzione Simona Tironi ha visitato le strutture, complimentandosi con tutti per l’ottimo lavoro svolto in questi anni sul fronte dell’edilizia scolastica: «Progetti come questi rappresentano un esempio concreto di come, con competenza e visione, sia possibile sfruttare al meglio le opportunità offerte dai bandi pubblici».
Alle parole di Tironi hanno fatto eco quelle del sindaco Davide Pellini: «Investire sulle nostre scuole e sui loro giovani studenti significa investire sul futuro della comunità. Ringrazio l’assessora regionale Simona Tironi, l’Ufficio tecnico, nella persona dell’architetta Giuliana Orefice, l’assessore Giacomo Brighenti, l’ingegnere Antonio Mancuso, i dirigenti, il personale scolastico e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questi progetti».