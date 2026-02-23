Bonus mobilità: a Collebeato confermati i rimborsi per bici e carpooling

I dati confermano che si tratta di un’iniziativa vincente e così l’Amministrazione guidata da Angelo Mazzolini ha deciso di prorogare per tutto il 2026 il bando a sostegno della mobilità sostenibile, confermando le agevolazioni per i residenti che scelgono mezzi alternativi all’auto privata.

Il riepilogo dei dati dell’iniziativa «Go bike» raccolti dal primo giugno 2024 a oggi mostra un quadro di 37 utenti iscritti alla piattaforma che hanno effettuato complessivamente 11.317 viaggi, percorrendo 66.024 chilometri. Questo volume di spostamenti ha permesso di evitare l’emissione di 9.249 chilogrammi di anidride carbonica, portando all’erogazione di un totale di 10.580 euro in incentivi agli iscritti.

Il progetto si rivolge ai residenti con almeno 16 anni che utilizzano la bicicletta o il monopattino per coprire il tragitto casa-lavoro o per raggiungere scuola e università. Le iscrizioni avvengono tramite l’app «WeCity» e prevedono un contributo calcolato sulla base della quantità di CO2 evitata fino a un massimo di 50 euro mensili per un limite di 60 utenti.

Parallelamente resta attiva l’opzione «Brescia Carpooling», gestita attraverso l’app «Jojob Real time», che permette di condividere il tragitto stradale con almeno un’altra persona inserendo il codice BS030 nella sezione community. In questo caso è possibile registrarsi sia come autista sia come passeggero in qualsiasi momento della giornata.

Come funziona

Per chi volesse approfondire i criteri di partecipazione o le modalità di calcolo del rimborso chilometrico, il testo completo del bando è consultabile sul sito del Comune di Collebeato, mentre per la parte relativa alla condivisione dell’auto i dettagli sono disponibili sul portale del Comune di Brescia.

Ogni bimestre viene verificata la soglia minima di 15 euro di incentivo maturato, condizione necessaria per il mantenimento dell’iscrizione ed evitare la cancellazione automatica dell’utente dalla piattaforma, fermo restando la possibilità di iscriversi nuovamente in seguito tramite l’applicazione dedicata. Il meccanismo punta a consolidare l’abitudine agli spostamenti ecologici, garantendo continuità a un sistema che integra tecnologia e sostenibilità urbana per i prossimi due anni.