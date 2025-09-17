Condividere l'auto in città e nell’hinterland con «Brescia Carpooling»

Per incentivare un uso più sostenibile dell’automobile privata, il Comune di Brescia con la collaborazione di 14 Municipi dell’hinterland (Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Castel Mella, Castenedolo, Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero, Gussago, Nave, Rezzato, Roncadelle e San Zeno) propone il progetto sperimentale «Brescia Carpooling» che prenderà ufficialmente il via domani 18 settembre.

Di cosa si tratta? Attraverso l’app «Jojob Real Time Carpooling» (qui su Play Store, qui invece su Apple Store) tutti i cittadini e maggiorenni potranno condividere i propri spostamenti quotidiani (origine e/o destinazione Brescia o uno dei 14 comuni partner) con altre persone ottimizzando così l’uso delle auto private, riducendo le emissioni e contenendo i costi di viaggio. A ciascun utente, che sia passeggero o guidatore, sarà corrisposto un cashback chilometrico per un massimo di due euro al giorno.

«Per noi questo progetto è qualificante per due motivi – ha detto il vicesindaco Federico Manzoni –: il primo è che affrontiamo un tema nuovo per noi, quindi è metterci alla prova con qualcosa di diverso, secondariamente perché è un progetto condiviso con altri comuni del territorio». Per accedere al servizio sarà sufficiente scaricare la app e registrarsi alla Community Territoriale di Brescia Carpooling inserendo il codice di accesso «BS030».

Cashback

Il cashback accumulato potrà essere utilizzato nel catalogo premi, già disponibile all’interno dell’app, che comprende voucher e buoni spesa messi a disposizione da partner commerciali nazionali (Amazon, Zalando, Decathlon, NaturaSì, Tamoil, Romanzi.it, Carrefour, Cortilia) e da premi messi a disposizione da partner commerciali locali, tra cui il Gruppo Brescia Mobilità, i negozi del Consorzio Brescia Centro e altre realtà del territorio.