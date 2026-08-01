Bici rubate, vandalismo, droga: minorenni sotto la lente a Bagnolo

Una serie di episodi verificatisi nelle ultime settimane ha portato la Polizia locale di Bagnolo Mella a mantenere alta l’attenzione sul territorio e a intensificare l’attività di prevenzione e controllo, con particolare riguardo a situazioni che hanno coinvolto alcuni minorenni. Nel giro di poche settimane sono stati tre gli interventi che hanno impegnato gli agenti: dal furto di una bicicletta avvenuto ieri mattina in piazza Garibaldi, agli atti vandalici al passaggio a livello ferroviario, fino a un episodio legato al consumo di sostanze stupefacenti. L’ultimo caso si è verificato ieri mattina nella centralissima piazza Garibaldi, a pochi metri dal comando della Polizia Locale. Una signora, che si era recata in farmacia, è stata derubata della propria bicicletta. Dopo la segnalazione della vittima, gli agenti hanno avviato gli accertamenti e, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, hanno ricostruito gli spostamenti di alcuni giovani, individuandoli nella zona opposta del paese. La bicicletta è stata recuperata e restituita alla proprietaria.
Gli altri episodi
Qualche settimana prima, altri minorenni bagnolesi erano stati coinvolti in un episodio di danneggiamento al passaggio a livello ferroviario. I giovani avrebbero divelto le sbarre installate da Ferrovie dello Stato per impedire il passaggio dei pedoni durante il transito dei treni, provocando danni alla struttura davanti ad alcuni passanti. Quando uno dei presenti ha tentato di richiamarli, sarebbe stato accerchiato e minacciato dal gruppo. Gli agenti della Polizia Locale hanno segnalato il danneggiamento a Ferrovie dello Stato per gli interventi di ripristino.
Risale invece a un paio di settimane fa la segnalazione di un cittadino che aveva notato un’auto abbandonata in un parcheggio sotterraneo con a bordo cinque ragazzi. All’arrivo della Polizia Locale, i giovani sono stati sorpresi mentre fumavano hashish e marijuana e sono stati segnalati all’autorità competente. «Da qualche tempo a questa parte si stanno verificando episodi critici che coinvolgono, purtroppo, minorenni di famiglie bagnolesi – commenta il comandante della Polizia locale Nicola Caraffini –. L’attenzione da parte nostra è molto alta. I controlli sul territorio proseguiranno con costanza e continueremo a utilizzare tutti gli strumenti investigativi a nostra disposizione, a partire dal sistema di videosorveglianza, per individuare rapidamente i responsabili e garantire sicurezza ai cittadini. Parallelamente, insieme all’Amministrazione comunale, è stata costituita una rete di collaborazione con le scuole e l’oratorio, con l’obiettivo di lavorare sulla prevenzione, sull’educazione al rispetto delle regole e sull’attenzione verso i comportamenti dei più giovani».