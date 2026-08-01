Villaggio Badia, ragazze di 12 e 14 anni rintracciate dopo furto in casa

Le due sono state fermate dopo aver rubato gioielli e altri oggetti nel quartiere bresciano: sono state collocate in comunità educativa e la refurtiva è stata restituita al proprietario

01 agosto 2026 1 ' di lettura

La refurtiva Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti furti in abitazioneminorenniVillaggio BadiaBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...