Villaggio Badia, ragazze di 12 e 14 anni rintracciate dopo furto in casa

Sono state rintracciate a poche centinaia di metri dal luogo del furto le due minorenni che, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, sarebbero coinvolte in un furto in abitazione avvenuto nel quartiere Villaggio Badia. Le ragazze, di 12 e 14 anni, sono state segnalate all’Autorità giudiziaria minorile e collocate in una comunità educativa.
Il fatto
L’intervento è scattato dopo la segnalazione di una residente, che aveva notato due giovani mentre cercavano di forzare la finestra dell’abitazione di un vicino, in quel momento assente perché fuori città. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brescia, che hanno avviato immediatamente le ricerche. Poco dopo, le due ragazze sono state rintracciate nelle vicinanze e accompagnate in caserma per gli accertamenti.
Nel frattempo un altro residente del quartiere ha denunciato un furto appena subito nella propria abitazione, dalla quale erano stati sottratti diversi gioielli in oro. Durante la perquisizione delle due minorenni, i militari hanno trovato numerosi monili, che successivamente sono stati stati riconosciuti dalla persona derubata e restituiti al legittimo proprietario.
Le due ragazze sono state quindi segnalate alla competente Autorità giudiziaria minorile che, informata dei fatti, ha disposto il loro collocamento in una comunità educativa. Come previsto dalla legge, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Le eventuali responsabilità delle due minorenni dovranno essere accertate nel rispetto del principio di presunzione d’innocenza e delle garanzie previste dall’ordinamento.