Nuove tecnologie, ora le biblioteche camune aiutano chi non le padroneggia

A Cevo, Losine, Cerveno, Ono e Capo di Ponte attivati servizi di supporto per prenotare una visita medica online, inviare una email e orientarsi tra Spid e Cie

Giuliana Mossoni 29 giugno 2026 2 ' di lettura

Un aiuto a chi non sa usare le nuove tecnologie - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti digitalebibliotecheSpidCieValcamonica Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...