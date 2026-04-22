Con App IO patente digitale e 200 documenti a portata di smartphone

Prosegue la transizione digitale della burocrazia italiana: avremo sempre meno bisogno del portafoglio e sempre più dello smartphone. Non più solo per i pagamenti, ma per la gestione quotidiana di attestati, certificati e documenti d’identità.

Con il potenziamento di It-Wallet – il nostro Portafoglio digitale – sulla App IO, la nostra identità legale diventa a portata di clic, mandando (quasi) in pensione la vecchia patente o la vecchia tessera sanitaria plastificata. Non ovviamente quello di oggi il punto d’arrivo, ma una tappa fondamentale di un percorso di innovazione ancora nel pieno del suo sviluppo. L'obiettivo dichiarato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale è ambizioso: trasformare lo smartphone nel depositario della nostra identità legale, arrivando a ospitare un ecosistema di circa 200 tipologie di documenti e certificati entro il febbraio del 2027.

Si tratta di una migrazione graduale che, dopo il debutto con patente e tessera sanitaria, vedrà convergere nel portafoglio digitale l’intera galassia dei documenti della Pubblica Amministrazione. Entro i prossimi dodici mesi, gli uffici pubblici dovranno infatti adeguarsi alle nuove linee guida, mettendo a disposizione dei cittadini versioni virtuali di ogni certificazione, con l’idea di garantire una totale autonomia digitale e ridurre drasticamente i tempi della burocrazia cartacea.

Leggi anche In Italia il portafoglio digitale è ora per tutti con It-Wallet

Cosa sono It-Wallet e App Io

It-Wallet e l'App IO sono due strumenti digitali che fanno parte di un ampio processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione italiana.

L'App IO è la piattaforma ufficiale per interagire con i servizi pubblici, dove i cittadini possono accedere facilmente a informazioni e servizi digitali offerti dalla pubblica amministrazione. Tra questi, l'app consente di ricevere notifiche, pagare multe, tasse e ricevere rimborsi, il tutto tramite smartphone.

D'altro canto, It-Wallet rappresenta una funzionalità integrata nell'App IO, destinata a ospitare una vasta gamma di documenti ufficiali in formato digitale. È, di fatto, il portafoglio che contiene una serie di documenti in formato digitale. Con It-Wallet, gli utenti potranno caricare e consultare un numero crescente di documenti e certificati direttamente dal loro dispositivo mobile.

Come funzionano

Il funzionamento di It-Wallet e dell'App IO è semplice e intuitivo. L’App IO, disponibile su dispositivi iOS e Android, agisce come un «hub» centrale per i servizi pubblici digitali. Gli utenti possono scaricare l'app e registrarsi tramite Spid o Cie (Carta di Identità Elettronica), e da lì iniziare ad interagire con i vari servizi offerti.

Per quanto riguarda It-Wallet, una volta che l'utente ha accesso all'App IO, può accedere alla sezione «Portafoglio» dove sarà possibile caricare e gestire documenti digitali. Questi documenti saranno archiviati in modo sicuro e potranno essere facilmente consultati o utilizzati per espletare formalità amministrative.

Quali documenti posso inserire?

L'It-Wallet permette di caricare una serie di documenti. Ad oggi il sistema recepisce la patente di guida (già disponibile per milioni di utenti), la tessera sanitaria e la Carta Europea della Disabilità.

Il sistema è però in continua evoluzione, e l'obiettivo è di arrivare a ospitare fino a 200 tipologie di documenti, compresi certificati vari e atti amministrativi, tra cui:

Certificato di stato civile e Certificato di residenza

Passaporto digitale

Carta di identità elettronica (CIE)

Codice fiscale

Isee

Titoli di studio

Documenti con cui certificare l’età senza fornire dati personali

L’implementazione avverrà gradualmente, e molte di queste funzionalità sono già in uso, con nuovi documenti previsti a breve.

Le scadenze relative all'aggiornamento dei documenti digitali sono legate principalmente alla scadenza delle versioni cartacee. Gli utenti riceveranno notifiche per rinnovare i documenti che sono prossimi alla scadenza.

Secondo il Dipartimento per la trasformazione digitale, il 17 febbraio scorso IT-Wallet ha toccato quota 10 milioni di attivazioni sull'App IO e oltre 17 milioni di documenti già caricati tra patente digitale, tessera sanitaria e carta europea per la disabilità.

Come li inserisco?

Caricare i documenti su It-Wallet è abbastanza semplice. Dopo aver scaricato l'App IO e aver effettuato il login, basta accedere alla sezione «Portafoglio» e scegliere il tipo di documento che si desidera caricare. Si può procedere in vari modi:

Scannerizzando il documento fisico tramite la fotocamera dello smartphone

Importando file digitali già disponibili sul dispositivo

Richiedendo il documento digitale tramite i servizi della Pubblica Amministrazione

Nel caso della patente, per esempio, gli utenti possono caricare la patente cartacea e ottenerne una versione digitale direttamente tramite l'app, che può essere utilizzata in sostituzione del documento fisico.

Posso usarli solo in Italia o anche in Europa?

Al momento, l'uso dell'App IO e di It-Wallet è principalmente limitato all'Italia, dove sono attivi i servizi pubblici digitali. Attenzione dunque: al di fuori dei confini del nostro paese, anche in Europa, è ancora indispendabile avere il documento nel portafogli.

In futuro, l’evoluzione della digitalizzazione dei documenti potrebbe portare a un utilizzo più esteso, anche al di fuori dei confini nazionali, grazie all'adozione di standard europei per la gestione dell’identità digitale.

Cosa cambia per la patente

Uno degli sviluppi più significativi è proprio il passaggio dalla patente cartacea alla patente digitale, che può essere conservata all'interno dell'App IO. Questa innovazione, che ha visto oltre 9 milioni di attivazioni della patente digitale, semplifica la vita dei cittadini, che non hanno più l'obbligo di portare con sé il documento fisico. La patente digitale è legale e può essere utilizzata per tutti gli scopi ufficiali, come identificazione e verifica da parte delle forze dell'ordine.

Dal 3 agosto 2026, inoltre, la patente cartacea – così come la carta d’identità – sarà progressivamente eliminata anche se non è scaduta, con gli utenti che riceveranno notifiche per passare alla versione digitale.

Un altro vantaggio riguarda il saldo punti della patente, che può essere consultato direttamente tramite l'app.

Nella sezione «I miei veicoli», che ha registrato 1,2 milioni di ingressi, si possono invece verificare lo stato amministrativo dei veicoli e seguire l'avanzamento delle pratiche e dei relativi pagamenti. Cresce anche il ricorso all'invio di messaggi personalizzati via app per avvisare i cittadini su scadenze, aggiornamenti e adempimenti relativi ai documenti di guida.

Con App Io i documenti sono a portata di smartphone

Possibili difficoltà

Il sistema è progettato con un elevato livello di sicurezza, sfruttando tecnologie di crittografia e autenticazione tramite Spid o Carta d’identità elettronica (Cie). Inoltre, ogni documento digitale è protetto da misure di sicurezza aggiuntive, come il riconoscimento biometrico, per garantire che solo l'utente autorizzato possa accedervi.

Naturalmente i cittadini meno avvezzi all’utilizzo della tecnologia potrebbero avere qualche difficoltà. La necessità di avere uno smartphone compatibile, una connessione internet e la familiarità con l'app possono rappresentare ostacoli per alcune fasce della popolazione, come gli anziani o chi non ha familiarità con i dispositivi digitali.

Inoltre, sebbene il sistema sia sicuro, la gestione dei dati personali in un sistema digitale solleva sempre preoccupazioni legate alla privacy, che devono essere attentamente monitorate per evitare violazioni o abusi.

Dai 14 anni

Un’ulteriore spinta verso la modernizzazione arriva dall'estensione del servizio alle fasce più giovani della popolazione. Grazie a un recente emendamento al decreto Pnrr, l’IT-Wallet si aprirà presto anche ai minori che abbiano compiuto i 14 anni.

Con le nuove disposizioni, i ragazzi potranno consultare e utilizzare in autonomia titoli, abilitazioni e attestazioni aventi valore giuridico direttamente dal proprio smartphone. La vera novità risiede nella semplificazione burocratica, poiché l’accesso sarà consentito senza che sia necessario l’assenso dei genitori, fatta eccezione per quei servizi specifici dove la legge richiede ancora espressamente l'intervento di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Questa apertura non solo facilita la gestione di documenti come la tessera sanitaria o i titoli di studio, ma prepara le nuove generazioni a un rapporto sempre più diretto e digitale con lo Stato, in attesa che tutta la Pubblica Amministrazione si adegui definitivamente al sistema entro il prossimo anno.