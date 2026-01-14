Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Alla biblioteca di Castenedolo arriva il passaporto dei piccoli lettori

Elisa Cavagnini
Viene rilasciato dalla «Renzo Frusca» ai bambini che partecipano ai tanti eventi proposti
Il passaporto con il nome del bambino - © www.giornaledibrescia.it
Il passaporto con il nome del bambino - © www.giornaledibrescia.it
AA

Ogni storia è un viaggio, in grado di accompagnare per mano grandi e piccini che si immergono nella lettura. Ma il viaggio diventa ancora più realistico, grazie a un’idea della bibliotecaria Lisa Tabai, ovvero il passaporto del lettore.

Alla biblioteca comunale «Renzo Frusca» di Castenedolo, infatti, viene rilasciato un particolare documento, dedicato a bambini e bambine, che consente di tenere traccia di tutti i metaforici viaggi svolti. Questo, di volta in volta, viene arricchito con un bollino in più, caratterizzato dall’immagine di un animaletto.

Come funziona

Ma come possono fare i piccoli fruitori degli spazi di via Carducci 48 a guadagnarsi i desiderati bollini? Ogni volta che si partecipa a uno degli eventi proposti dalla biblioteca, come le letture del sabato mattina o i laboratori che periodicamente vengono attivati, al termine, se l’interessato se lo è meritato, riceve un bollino da appiccicare sul documento di viaggio, che diventa tanto più ricco quanto più virtuoso è stato il suo proprietario.

L’iniziativa, nella sua semplicità, è un modo per stimolare bambini e famiglie a prender parte alle proposte, tutte gratuite, che vengono formulate ogni mese, in collaborazione con l’assessora alla Cultura Eugenia Tonoli.

Valore

Come spiega la bibliotecaria, che per concretizzare le svariate proposte è supportata da una rete di volontari e volontarie, «un approccio precoce alla lettura, addirittura sin da neonati, attraverso la voce dei genitori, stimola enormemente la curiosità, l’attenzione e la voglia di conoscere dei bambini, che porteranno con sé anche da ragazzi e adulti le competenze apprese nei primi anni di vita. A cadenza fissa, inoltre, nello spazio ragazzi della biblioteca, vengono proposte letture animate e laboratori creativi, destinate a un piccolo pubblico suddiviso per fasce d’età che va dai 3 ai 7 anni».

Sul passaporto, che sulla pagina iniziale riporta il nome del proprietario e il timbro ufficiale della biblioteca, c’è una filastrocca sul retro: questa viene letta all’inizio di ogni evento per accompagnare bambini e bambine all’ascolto ma anche al rispetto degli altri presenti e del lettore adulto. L’ultima strofa cita «Ogni storia è una magia, se tu parli vola via, ma se attenti noi saremo, insieme ci divertiremo».

Dopodiché il viaggio può cominciare. Per conoscere tutti gli appuntamenti a cura della biblioteca, è possibile consultare le relative pagine social o il sito comune.castenedolo.bs.it.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
biblioteca comunalepassaporto dei bambinibambiniletturalibriCastenedolo
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario