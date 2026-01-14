Alla biblioteca di Castenedolo arriva il passaporto dei piccoli lettori

Ogni storia è un viaggio, in grado di accompagnare per mano grandi e piccini che si immergono nella lettura. Ma il viaggio diventa ancora più realistico, grazie a un’idea della bibliotecaria Lisa Tabai, ovvero il passaporto del lettore.

Alla biblioteca comunale «Renzo Frusca» di Castenedolo, infatti, viene rilasciato un particolare documento, dedicato a bambini e bambine, che consente di tenere traccia di tutti i metaforici viaggi svolti. Questo, di volta in volta, viene arricchito con un bollino in più, caratterizzato dall’immagine di un animaletto.

Leggi anche PinAc di Rezzato, un museo unico con al centro i bambini

Come funziona

Ma come possono fare i piccoli fruitori degli spazi di via Carducci 48 a guadagnarsi i desiderati bollini? Ogni volta che si partecipa a uno degli eventi proposti dalla biblioteca, come le letture del sabato mattina o i laboratori che periodicamente vengono attivati, al termine, se l’interessato se lo è meritato, riceve un bollino da appiccicare sul documento di viaggio, che diventa tanto più ricco quanto più virtuoso è stato il suo proprietario.

L’iniziativa, nella sua semplicità, è un modo per stimolare bambini e famiglie a prender parte alle proposte, tutte gratuite, che vengono formulate ogni mese, in collaborazione con l’assessora alla Cultura Eugenia Tonoli.

Valore

Come spiega la bibliotecaria, che per concretizzare le svariate proposte è supportata da una rete di volontari e volontarie, «un approccio precoce alla lettura, addirittura sin da neonati, attraverso la voce dei genitori, stimola enormemente la curiosità, l’attenzione e la voglia di conoscere dei bambini, che porteranno con sé anche da ragazzi e adulti le competenze apprese nei primi anni di vita. A cadenza fissa, inoltre, nello spazio ragazzi della biblioteca, vengono proposte letture animate e laboratori creativi, destinate a un piccolo pubblico suddiviso per fasce d’età che va dai 3 ai 7 anni».

Sul passaporto, che sulla pagina iniziale riporta il nome del proprietario e il timbro ufficiale della biblioteca, c’è una filastrocca sul retro: questa viene letta all’inizio di ogni evento per accompagnare bambini e bambine all’ascolto ma anche al rispetto degli altri presenti e del lettore adulto. L’ultima strofa cita «Ogni storia è una magia, se tu parli vola via, ma se attenti noi saremo, insieme ci divertiremo».

Dopodiché il viaggio può cominciare. Per conoscere tutti gli appuntamenti a cura della biblioteca, è possibile consultare le relative pagine social o il sito comune.castenedolo.bs.it.