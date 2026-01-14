Alla biblioteca di Castenedolo arriva il passaporto dei piccoli lettori
Ogni storia è un viaggio, in grado di accompagnare per mano grandi e piccini che si immergono nella lettura. Ma il viaggio diventa ancora più realistico, grazie a un’idea della bibliotecaria Lisa Tabai, ovvero il passaporto del lettore.
Alla biblioteca comunale «Renzo Frusca» di Castenedolo, infatti, viene rilasciato un particolare documento, dedicato a bambini e bambine, che consente di tenere traccia di tutti i metaforici viaggi svolti. Questo, di volta in volta, viene arricchito con un bollino in più, caratterizzato dall’immagine di un animaletto.
Come funziona
Ma come possono fare i piccoli fruitori degli spazi di via Carducci 48 a guadagnarsi i desiderati bollini? Ogni volta che si partecipa a uno degli eventi proposti dalla biblioteca, come le letture del sabato mattina o i laboratori che periodicamente vengono attivati, al termine, se l’interessato se lo è meritato, riceve un bollino da appiccicare sul documento di viaggio, che diventa tanto più ricco quanto più virtuoso è stato il suo proprietario.
L’iniziativa, nella sua semplicità, è un modo per stimolare bambini e famiglie a prender parte alle proposte, tutte gratuite, che vengono formulate ogni mese, in collaborazione con l’assessora alla Cultura Eugenia Tonoli.
Valore
Come spiega la bibliotecaria, che per concretizzare le svariate proposte è supportata da una rete di volontari e volontarie, «un approccio precoce alla lettura, addirittura sin da neonati, attraverso la voce dei genitori, stimola enormemente la curiosità, l’attenzione e la voglia di conoscere dei bambini, che porteranno con sé anche da ragazzi e adulti le competenze apprese nei primi anni di vita. A cadenza fissa, inoltre, nello spazio ragazzi della biblioteca, vengono proposte letture animate e laboratori creativi, destinate a un piccolo pubblico suddiviso per fasce d’età che va dai 3 ai 7 anni».
Sul passaporto, che sulla pagina iniziale riporta il nome del proprietario e il timbro ufficiale della biblioteca, c’è una filastrocca sul retro: questa viene letta all’inizio di ogni evento per accompagnare bambini e bambine all’ascolto ma anche al rispetto degli altri presenti e del lettore adulto. L’ultima strofa cita «Ogni storia è una magia, se tu parli vola via, ma se attenti noi saremo, insieme ci divertiremo».
Dopodiché il viaggio può cominciare. Per conoscere tutti gli appuntamenti a cura della biblioteca, è possibile consultare le relative pagine social o il sito comune.castenedolo.bs.it.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.