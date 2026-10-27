Berlingo, il nuovo parroco congela le pagine social degli oratori

Pagine social congelate per gli oratori di Berlingo e Berlinghetto. La scelta arriva da don Mario Stoppani, da poche settimane amministratore parrocchiale di Santa Maria Nascente, a Berlingo, e dell’Assunzione di Maria e San Rocco, in frazione Berlinghetto.
Don Mario ha alle spalle oltre mezzo secolo di esperienza in mezza provincia, oltre che di rapporto con i più giovani, avendo a lungo attraversato le classi scolastiche come insegnante di religione cattolica.
La decisione
«I social network – spiega don Mario – sono strumenti delicati, con una grande cassa di risonanza e che bisogna saper maneggiare con cura. Io non sono giovanissimo (ha spento a metà settembre 76 candeline, ndr) e quindi ho bisogno di tempo per capire e studiare quale sia la strada migliore per capire se e come utilizzare queste piattaforme. Chi ha la responsabilità di utilizzarle non può improvvisarsi».
Per don Mario «prima di parlare di comunione, oggi, è necessario lavorare sulla comunicazione: incontrarsi, conoscersi, aprirsi all’altro».
Le pagine social
Al momento la pagina Facebook «Oratorio di Berlingo Berlinghetto» non è più raggiungibile. Un annuncio, postato alcuni giorni addietro, faceva sapere che «non potendo don Mario occuparsi in prima persona della gestione e dell’amministrazione dei canali social, si è ritenuto opportuno procederne alla chiusura».
L’omonima pagina Instagram, invece, è ancora online, con i suoi 713 follower, ma inattiva da oltre un mese. In attesa di capire se ci sarà o meno una riapertura – e, nel caso, quando – lo stesso don Mario ha iniziato a conoscere più da vicino la propria comunità in maniera poco virtuale, ma incontrando di persona la comunità, ancora oggi segnata dal furto subito nei dintorni di Ferragosto durante la festa di San Rocco.
La comunità
I ladri avevano fatto sparire, dalla cassaforte murata dell’oratorio, l’incasso delle prime tre serate, destinato al restauro del campanile della frazione. Un duro colpo per Berlingo e Berlinghetto, capaci però di riprendersi attraverso una partecipazione record alle successive serate. Merito di un tessuto sociale ancora forte, coeso e legato alla propria identità, come mostrato pochi giorni fa dal restauro compiuto dai Bersaglieri dell’edicola votiva di via Campagna, diventata ora la «Madonna del Cammino». A benedire il restauro c’era don Mario, assieme a decine di cittadini non «virtuali», ma in carne e ossa.